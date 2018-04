Рикардо отрече за Ферари. Поне засега

Даниел Рикардо отхвърли слуховете за предварително споразумение с Ферари по време на пресконференцията преди състезанието в Баку, Азербайджан. Австралиецът заяви, че досега е говорил единствено с настоящия си отбор Ред Бул и евентуално удължаване на договора.

"Наясно съм с твърденията, които се правят, но все още няма нищо ново, така че те не са верни. Поне засега" каза Рикардо. Преди дни в медиите се появиха слухове, че той е подписал предварителен договор със Скудерия, който е с опция за ексклузивност (тоест, пилотът се задължава да не преговаря с никой друг, преди Ферари).

Изявлението на 28 годишния австралиец отваря отново възможността за нови спекулации къде би могъл да продължи кариерата си. "Не бих отишъл някъде, където усещам, че няма да имам шанс" подчерта Дани.

Очевидно, в момента двата най-силни отбора са Ферари и Мерцедес. И в двата тима се очаква да се освободи място, но и в единия и в другия случай Рикардо би бил съотборник с някой четирикратен световен шампион – Хамилтън или Фетел. Интересно е при кого от двамата Дани чувства, че има по-голям шанс? Той се засече със Себастиан в Ред Бул през 2014 – първа година за австралиеца в отбора и последна за немеца. Тогава новакът Рикардо завърши трети в шампионата, а четирикратния световен шампион Фетел остана на пето място. Логично е да предположим, че Дани има опита и увереността да победи Себастиан, ако отиде във Ферари. Но ако избере Мерцедес с Люис Хамилтън – влизаме само в сферата на догадките.

"В момента преследвам целта да стана световен шампион. Това е моята мечта и вярвам, че съм способен да я постигна."

Да бъде в отбор с Хамилтън според Рикардо би било "добро предизвикателство".

Пилотът на Ред Бул спечели преди две седмици в Китай, както и миналогодишното състезание в Баку.

'That's not true' – Ricciardo dismisses talk of pre-agreed contract with Ferrari - Formula 1 https://t.co/xAQFdMWLpx