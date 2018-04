Ботас най-бърз в първата тренировка в Баку, Рикардо втори, Верстапен катастрофира

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас оглави сутрешната тренировъчна сесия на градското трасе в Баку. Втори остана Даниел Рикардо, а Макс Верстапен катастрофира с другия Ред Бул.

Настилката се оказа с ниско сцепление и много от състезателите имаха проблеми в началото. Хамилтън имаше проблеми при завой 2, а Торо Росото на Брендън Хартли многократно блокира гуми.

Ромен Грожан и Ланс Строл се разминаваха на косъм с бариерите при завой 15, но не се стигна до инциденти. Нико Хюлкенберг и Карлос Сайнц от Рено прекратиха сесиите си предсрочно, защото всеки от тях успя да си унищожи гумите поради ниското сцепление.

На пистата, където Форс Индия се представят традиционно силно, Перес завърши трети, а Окон на пета позиция. Те записаха най-добрите си времена с гумите ултрасофт.

Макс Верстапен не се чувстваше комфортно в Баку и по средата на сесията изгуби контрол и се удари странично в предпазните бариери. Болидът му не изглеждаше тежко повреден, но така или иначе тренировката за него приключи.

He was sixth-fastest in Friday's first practice session



But Max Verstappen's weekend got off to a less-than-perfect start #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Mlf80l9Y4H — Formula 1 (@F1) 27 април 2018 г.

По-добрият пилот на Макларън беше Фернандо Алонсо, който се класира седми, пред Сергей Сироткин с Уилямс, Пиар Гасли с Торо Росо и Себастиан Фетел, който така и не намери скорост през цялото време.

Ферарито на Кими Райконен остана в бокса, като все още не е ясна причината.

Three Baku podium specialists in the top three in FP1



With @ForceIndiaF1 looking strong



And Ferrari perhaps yet to show their hand properly...#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/z4gX9fp4Wz — Formula 1 (@F1) 27 април 2018 г.



