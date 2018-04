Рикардо най-бърз във втората сесия в Баку, Райконен втори

Миналогодишният победител в Баку Даниел Рикардо беше най-бърз във втората тренировъчна сесия за Гран при на Азербайджан. Втори на 69 хилядни се нареди Кими Райконен, който беше във форма, за разлика от своя съотборник Себастиан Фетел. Немецът продължи да се мъчи с намирането на сцепление, напускаше пистата, блокираше гуми и остана 11-и.

Макс Верстапен не допусна сериозни грешки за разлика от сутринта и зае третото място.

Пилотите на Мерцедес се наредиха четвърти и пети, като Валтери Ботас беше по-бързият от двамата. Люис Хамилтън обаче не използва гумите супер софт, може би за да ги запази за съботния ден.

Като цяло Ред Бул изглеждаха най-стабилни при всички условия. Те продължиха да поддържат най-добро темпо и във втората част на тренировката, когато отборите започнаха състезателни симулации с пълни резервоари.

