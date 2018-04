Ферари и Мерцедес окупираха челото преди квалификацията в Баку

След като в петък Себастиан Фетел не успяваше да намери темпо, пилотът на Ферари днес отново беше във форма и оглави класирането в последната тренировка преди квалификацията в Баку. Люис Хамилтън също подобри представянето си от вчера и зае втора позиция, следван от Кими Райконен и Макс Верстапен.

Днес условията в столицата на Азербайджан бяха по-различни от вчера. Времето беше облачно, влажно и по-студено, което се отрази по различен начин на отборите. Ред Бул и Ферари бързаха да излязат на пистата, а Даниел Рикардо пръв записа най-добро време, като използва директно смесите ултрасофт. Постепенно, обаче, Ферари и Мерцедес намериха повече скорост и окупираха челото.

Hamilton is moving up the timesheet He posts a 1.43.452 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/zpMRbcoDwH

Също както и в петък пилотите трудно намираха сцепление и много от тях изпускаха завоите – Валтери Ботас, Брендън Хартли, Ланс Строл и Ромен Грожан "проучиха страничните изходи".

Докато Фетел продължаваше да вдига темпо, Хамилтън скачаше по бордюрите и предизвика жълти флагове. Сергей Сироткин, обаче, изтърва своя Уилямс при завой номер 3, блъсна се странично в стената и така предизвика временно спиране на сесията. Три минути преди края почти всички излязоха за по още един опит, но не се получиха големи размествания, с изключение на Верстапен, който успя да измести Ботас от четвърта позиция.

Форс Индия се завърнаха към традиционно доброто си представяне в Азербайджан и така Серхио Перес беше най-добър от "средняците" на 6 място. След него се наредиха Магнусен, Строл, Окон и Сироткин. Докато Уилямс показаха признаци на живот, днес Даниел Рикардо не успя да стигне по-нагоре от 12-то място.

В Макларън започна да се отваря голяма разлика в представянето на Алонсо и съотборника му Вандоорн. Докато Фернандо стигна до 11 позиция, белгиецът се добра едва до 18 място.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

The championship leader is on top heading into qualifying



Both @WilliamsRacing cars make the top 10 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/FS59MClnx3