Фетел се пребори с Хамилтън и спечели квалификацията за ГП на Азербайджан

Водачът в класирането при пилотите през този сезон Себастиан Фетел от Ферари нанесе пореден удар по амбициите за защита на миналогодишната световна титла от звездата на Мерцедес Люис Хамилтън. Спечеленият полпозишън за утрешната Гран При на Азербайджан от четирикратният световен шампион е трети в рамките на четири кръга от началото на шампионата във Формула 1.

Хамилтън нямаше отговор и скоростта на болида му не бе достатъчна да спре устремилия се към победата утре в Баку Фетел. Британецът бе по-бавен от Себастиан с 0.179 сек, но все пак бе най-близо от всички до германеца и на старта утре ще има шанс за атака на лидерството. Трети остана съотборникът на Люис в Мерцедес Валтери Ботас, като финландецът изостана от лидера на 0.339 секунди.

A Vettel and Hamilton front row in Baku... This could get interesting! #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/JqVEtVMFHd

Груба грешка във финала на последната обиколка в третата част от квалификацията лиши другия пилот на Ферари Кими Райконен за класиране на първа редица на утрешната стартова решетка. Финландецът изпусна контрола над задницата на болида си точно в момент, при който беше записал най-добро време в първи сектор. Така вместо да е на сигурна първа редица на старта утре Райконен ще трябва да си пробива път към челото от едва шеста позиция.

От грешката на Кими се възползваха и двамата пилоти на Ред Бул. Днешното им представяне беше разочароващо, но четвъртата позиция дава шанс на Даниел Рикардо да покаже какво може в състезателно темпо. Съотборникът на австралиеца в Ред Бул Макс Верстапен продължава със слабия си сезон и отново бе победен от Рикардо. Така младият холандец остана пети, но ще трябва да се пази от бързия болид на Ферари и Райконен.

Vettel holds off the two Mercedes to take pole



Both Force Indias in the top 10 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/NhsQ6HL16E