Хамилтън: "Себастиан свърши страхотна работа"

Люис Хамилтън призна, че Ферари са били доминиращата сила през целия уикенд в Баку, но също така заяви, че той е бил много близо до спечелване на полпозишъна.

"Беше на косъм. Направихме най-доброто, което можехме" каза пилотът на Мерцедес. "Загубих малко в последния сектор, а Себастиан свърши страхотна работа".

Шампионът отбеляза, че очевидно Ферари имат феноменална кола тази година. Според него вече силите са изравнени, но той ще се опита да стъжни живота на Фетел в състезанието утре.

След като Хамилтън не успя да подобри времето на Себастиан, Кими Райконен имаше темпото да го направи в последната си обиколка, но допусна сериозна грешка в 16 завой и загуби много време.

Според симулациите на състезание, които бяха направени по време на втората свободна тренировка вчера, прогнозата за Хамилтън не е особено розова. Но както каза и водачът във временното класиране Себастиан Фетел – в Баку стават напрегнати състезания и е доста вероятно да има кола на сигурността, която да обърка плановете на всички.

Hamilton: "That was close. We did the best job we could. I think I lost a little bit in the final sector, but great lap from Sebastian. We're in the mix, and I'm going to try to give Sebastian a hard time tomorrow. " #F1