Драма до последната обиколка и късметът кацна на рамото на Хамилтън в Баку

Победата в днешната Гран При на Азербайджан отиде при пилота, който може би най-малко я заслужаваше. Това е пилотът на Мерцедес Люис Хамилтън, като дори и той призна на подиума при награждаването, че съотборникът му Валтери Ботас и дори големият му конкурент и лидер в шампионата до днешното състезание Себастиан Фетел са били по-достойни за победители днес в Баку.

Въпреки всичко Люис остана концентриран до финала и се възползва добре от отпадането на съотборника си Ботас две обиколки преди финала и грешката малко преди това на Фетел при атака точно на Валтери. Всичко това се разигра след второто излизане на колата на сигурността, която се появи заради огромната глупост, която сътвори Макс Верстапен, довела до неговото отпадане и това на съотборника му Даниел Рикардо десет обиколки преди финала. Последва и удар по изключително аматьорски начин на Ромен Грожан в предпазните стени при загряване на гумите, когато французинът се движеше зад сейфтикара, и така състезанието предстоеше да бъде обърнато с главата надолу.

На старта Фетел задържа лидерството си с много силен старт, с който не позволи на Хамилтън дори да си помисли за атака на първи завой след старт-финалната права. Така британецът остана втори, но зад двамата лидери беше горещо. Пилотите не успяха да направят и първата обиколка в Баку и се започна с ударите помежду им. Получиха се няколко докосвани, довели до летящи карбонови частици от аеродинамични елементи, и логично колата на сигурността излезе на пистата.

Големите губещи са Райконен и звездата на Макларън Алонсо, които трябваше да минат през бокса за смяна на предни крила, носове и гуми. Естебан Окон от Форс Индия твърдеше, че Кими го е ударил, а финландецът очаквано отговори, че Окон му е "затворил вратата" в завоя. Сироткин пък стана невинна жертва в инцидента с Алонсо, след като първо бе ударен от друг болид, който го прати на пътя на испанеца.

В 5-ата обиколка колата на сигурността се прибра, а водачът на колоната и лидер в шампионата Фетел хвана неподготвен Хамилтън и се откъсна напред. Люис се защити от съотборника си в Мерцедес Валтери Ботас, а зад лидерите се състоя битка за позиция между съотборниците в Ред Бул.

Макс Верстапен атакува и успя да изпревари Даниел Рикардо. Австралийският пилот на Ред Бул загуби позиция дори и от Карлос Сайнц от Рено. Испанецът показва неочаквано добро състезателно темпо и в 7-ата обиколка притисна Макс. Младият холандец допусна грешка и мина напряко през асфалтовата зона на сигурност.

Така Верстапен бе принуден да пусна пред себе си Сайнц, но не изчака и един завой преди отново да го атакува и да си върне позицията. Очертава се здрава битка между двамата.

В 8-ата обиколка лидерът Фетел отвори преднина от три секунди на втория Хамилтън. Британецът отговори с най-бърза обиколка, но и това не му помага да скъси по-сериозно изоставането си.

В 11-ата обиколка и двете коли на Рено минаха пред пилотите на Ред Бул и ги оставиха да разрешават спора на пистата помежду си. Основната причина за загуба на скорост при Верстапен е повреда в хибридната система и незареждаща се батерия.

В 13-ата обиколка бе ред на Себастиан да запише най-бърза обиколка за отбора на Ферари и да отговори на атаките от Хамилтън. Така германецът отново увеличи предимството си на близо четири секунди. Зад лидера съотборниците в Ред Бул правят зрелищна, но изключително вредна за отбора битка по цялата писта.

Верстапен отказва да пропусне Рикардо въпреки липсата на електрическа енергия и загуба на скорост на правите и на излизане от завоите. За няколко завоя двамата стигнаха до три контакта между гумите си и Даниел предпочете да се отдръпне малко, преди да бъде изхвърлен от пистата от полуделия Макс.

В 24-ата обиколка Мерцедес и Хамилтън решиха да пробват алтернативна стратегия и британецът влезе преди Себастиан в бокса за смяна на комплект гуми. Германецът продължи да следва първоначалното си стратегия и не покри преследвача си. Това може и да му изиграе лоша шега и предстои да разберем какво ще се случи в следващите обиколки.

В 27-ата обиколка битката в Ред Бул отново се разпали. Рикардо атакува на правата и изпревари Верстапен, но контраатаката на холандеца проработи и Макс си върна позицията. Този път и двете атаки минаха без контакти между двамата съотборници.

В 30-ата обиколка Фетел влезе в бокса на Ферари за първа смяна на гуми. Четирикратният световен шампион се върна на трасето спокойно пред преследвача си и основен конкурент за титлата през тази година Хамилтън. Германецът свърши работата си по най-добрия начин и стратегията му проработи. Така не само не позволи на Люис да го "прескочи" в бокса, а дори увеличи преднината си от четири на осем секунди.

В 35-ата обиколка най-сетне Рикардо нанесе своя удар и изпревари съотборника си в Ред Бул Верстапен и австралиецът вече е четвърти. Макс вече започна атаки, с които да си върне позицията, но няма да му е лесно срещу Даниел. Зад двамата пилоти на Ред Бул се движи Кими Райконен.

В 38-ата обиколка за втори път през бокса първи от пилотите на Ред Бул влезе за смяна на гуми Даниел Рикардо. Веднага след него същото направи и Верстапен, но холандецът направи по-добра смяна на сликове и се върна на пистата пред съотборника си. И двамата успяха да запазят четвъртата и петата си позиция пред шестия Кими Райконен, който продължава да се бори за челна позиция след оставането си в дъното на колоната след инцидента още в първата обиколка.

В 40-ата обиколка се случи неизбежното на фона на поведението от началото на битката в Баку. Рикардо с по-висока скорост на правата атакува чисто Макс, който промени посоката си два пъти в последния момент, което му е запазена марка и е строго забранено от правилника. Даниел нямаше какво да направи и удари с висока скорост задницата на Верстапен и така и двамата отпаднаха от надпреварата.

Инцидентът доведе до второ излизане на колата на сигурността и това обърна надолу с главата развоя на състезанието за Фетел, който може би няма да има шанс да атакува движещия се пред него Ботас. До финала има само осем обиколки и все още не се знае кога ще се прибере сейфтикарът.

Чудовищна глупост сътвори Ромен Грожан от Хаас, който шест обиколки преди края, движейки се зад колата на сигурността, се завъртя, докато загряваше гумите си, и се заби в предпазните стени.

В 48-ата обиколка колата на сигурността най-сетне се прибра и състезанието бе рестартирано. Ботас поведе колоната, следван от Фетел, който малко по-късно пробва атака от външната страна на завоя преди спирането за дългата права. Пилотът на Ферари пробва прекалено късно спиране, блокира масивно предна дясна гума и загуби две позиции от следващите го Хамилтън и Райконен.

Заради блокираната гума в болида на Себастиан се появиха силни вибрации и германецът загуби още една позиция от пилота на Форс Индия Серхио Перес. Изключително лош късмет за лидера Ботас, който спука гума при минаване през отломки на пистата и отпадна от надпреварата две обиколки, преди да спечели първата си победа тази година.

След лошия късмет за Валтери и грешката на Фетел до първото място се прокрадна Люис Хамилтън, без да е изпреварил никого на пистата от старта до финала. Много голям късмет за британеца, който по време на колата на сигурността дори помоли по радиото Чарли Уайтинг от ФИА за прекъсване на състезанието заради опасността от движение на болидите покрай крана, изкарващ разбитата кола на Грожан.

На почетната стълбичка се качи Кими Райконен на втора позиция. Финландският пилот на Ферари успя да извоюва позицията си от дъното на колоната след много тежко състезание заради удар и минаване през бокса още в първата обиколка. Трети е пилотът на Форс Индия Серхио Перес, за когото е интересен фактът, че последният му подиум бе точно в Азербайджан преди две години.

- ПЪЛНО КЛАСИРАНЕ в Гран При на Азербайджан -

- КЛАСИРАНЕ ПРИ ОТБОРИТЕ -