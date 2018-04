Хамилтън: "Странно състезание"

Четвъртата надпревара от сезон 2018 предложи много обрати и инциденти, като в крайна сметка победата избяга от Фетел и отиде при Хамилтън. Хаотичните състезания в Азербайджан вече се превръщат в традиция. Всички очакваха да има поне едно излизане на колата на сигурността. С напредване на състезанието отборите очакваха нещо да се случи и никой не бързаше да влезе за смяна на гуми.

След като състезанието започна да навлиза във финалната си фаза, двата болида на Ред Бул се отказаха да чакат, смениха крайно изхабените гуми супеир софт с ултра, но вместо да атакуват опонентите си, Даниел Рикардо и Макс Верстпаен се отстраниха един – друг в обиколка номер 39.

HAM: "It was quite an emotional race. Valtteri deserved the win. It feels odd to be up here but I didn't give up" #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/H7WxIlAWmY