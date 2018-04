Без лоши чувства между Рикардо и Верстапен след инцидента

Двамата пилоти на Ред Бул Даниел Рикардо и Макс Верстапен отказаха да се обвиняват един-друг след неприятния инцидент помежду им, който ги извади от състезанието в Баку. По време на цялата надпревара двамата се преследваха отблизо, като на няколко пъти почти се стигна до изпреварване, а при един от опитите на австралиеца да си върне предната позиция, двата болида си докоснаха гумите.

В крайна сметка Рикардо успя да изпревари съотборника си, малко по-късно Макс смени гуми и се върна пак пред Дани. В обиколка 39 Рикардо беше на сантиметри зад колата на холандеца и влезе под задните му гуми с предното си крило. В ситуацията беше трудно да се каже дали Верстапен спря по-рано в завоя или Рикардо изгуби сцепление и блокира гуми, но и двамата отпаднаха.

Камерите показаха Кристиан Хорнер, който избухна като тлеещ вулкан при вида на нелепата катастрофа. След състезанието, обаче, д-р Хелмут Марко заяви пред Скай Спортс, че инцидентът е бил състезателен и не може да се търси вината само у единия. "Когато позволяваш на пилотите си да се състезават, се случват и такива неща. Ние нямаме първи и втори пилот и не даваме отборни заповеди, защото това противоречи на принципите ни. Но все пак очакваме състезателите ни да мислят и за отбора".

