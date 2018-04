Фетел не съжалява за маневрата, която го изхвърли от подиума

Себастиан Фетел загуби състезанието в Баку, което изглеждаше спечелено. Пилотът на Ферари беше необезпокояван лидер, докато нещата не се обърнаха срещу него – точно по обратния начин в сравнение с надпреварата в Мелбърн. Тогава Хамилтън водеше, а след пускане на колата на сигурността, Фетел смени гуми и излезе водач. В Баку Фетел смени гуми и просто чакаше временния лидер Ботас да направи същото. Само че този път Мерцедес се възползваха от инцидента между двата Ред Була, финландецът смени гуми по време на кола на сигурността и пак излезе пред Себастиан. При рестартирането немецът направи неуспешна маневра в опит да изпревари Ботас, в следствие на което блокира и унищожи гумите си и се смъкна до четвърта позиция.

"Не съжалявам, че пробвах да изпреваря, съжалявам, обаче, че не се получи" обясни Фетел след края на състезанието. "Не смятам, че беше прекалено оптимистично да мина от вътрешната страна на завоя, но бях като в капан и не можех да видя добре къде се намирам спрямо завой 1. Нямах добра видимост отляво и щом навлязох в завоя, блокирах гумите и вече беше късно.

"Иначе смятам, че беше силно състезание, но понякога се случват такива неща".

