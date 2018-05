Ф1 ще улеснява изпреварването с нови правила за 2019

От ФИА обявиха промени в правилата за аеродинамиката на болидите за 2019, които би трябвало да улеснят единоборствата между колите от близка дистанция. От следващия сезон ще има по-опростено предно крило, което ще отвежда по-малко въздух встрани от гумите, така че да се постигне по-високо сцепление и скорост в завоите.

Задното крило също ще бъде променено и ще стане по-широко и по-дълбоко. Спирачките също ще бъдат опростени. Всички тези решения са взети след задълбочени проучвания и са отделно от регулациите за Формула 1, предвидени за 2021.

В допълнение към изброените мерки, ФИА продължава да търси още подобрения, които ще помогнат на пилотите да изпреварват, а състезанията да станат по-оспорвани. Засега няма официални изявления от страна на отборите, но сайтът Моторспорт твърди, че само четири отбора са подкрепили нововъведенията, докато останалите шест са били против. Ферари, Ред Бул, Рено, Макларън, Торо Росо и Хаас са казали "не", а Мерцедес, Уилямс, Форс Индия и Заубер са били "за".

Сайтът цитира Кристиан Хорнер, според който е по-добре "нещата да си останат както са в момента", а промени да се правят от 2021 нататък. Сирил Абитбул коментира в същия дух: "Ф1 е достатъчно добре за следващите 2 години".

F1 approve rule changes to increase overtaking from 2019 in surprising U-turn https://t.co/KzaOAhMdDu pic.twitter.com/Xjq1ec00WK