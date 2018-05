Рос Браун: "Катастрофата между Рикардо и Верстапен беше неизбежна"

Може би най-запомнящото се събитие от Гран при на Азербайджан беше катастрофата между двата Ред Була в обиколка 39. Освен че тя повлия на крайния изход на цялото състезание, сблъсъкът между съотборниците Рикардо и Верстапен беше толкова спорен, че все още продължават дебатите защо се е стигнало дотам и кой е бил виновен.

Д-р Хелмут Марко хвърли вината и върху двамата си пилоти, докато колегата му от Мерцедес Ники Лауда изрази мнение, че Макс трябва да бъде обвиняван повече. Интересно е мнението на една от най-опитните фигури в историята на Ф1 – настоящия спортен директор на Формула 1 Рос Браун. Англичанинът е работил за Бенетон, Ферари, Хонда, Мерцедес, както и за своя собствен тим Браун Джи Пи. Според него причината за инцидента се крие в аеродинамиката на колите през 2018.

Ross Brawn says Daniel Ricciardo was "just a passenger" in his Baku crash with team-mate Max Verstappen #F1 https://t.co/qn9ezDOfb1 pic.twitter.com/h6NUnS2w8V