Хамилтън смята, че Ботас е заслужил мястото си в Мерцедес

Люис Хамилтън вярва, че Валтери Ботас е "повече от заслужил" мястото си в Мерцедес, след като победата му избяга в Азербайджан. Много пъти е бил поставян под съмнение въпросът дали финландецът е достатъчно подходящ за отбора, след като замести Нико Розберг през 2017.

Но Валтери направи силен старт на сезон 2018 и можеше да е начело във временното класиране преди състезанието в Испания, ако парчета отломки не бяха спукали гумата му в Баку. Съотборникът му Люис грабна победата, а след състезанието първо отиде да се види с Ботас, преди да се качи на подиума.

"Мисля че сега повече от всякога доказа, че си е заслужил мястото тук" каза Хамилтън. "Смятам, че отборът трябва да е много доволен от него".

"Знам много добре колко е трудно в такива дни, когато победата е в ръцете ти, но изведнъж ти я отнемат – преживявал съм такива моменти. Така че от уважение реших да го подкрепя. Май не ме очакваше".

Шампионът описа как е видял инцидента от своя кокпит. Отдалече не се виждало добре, но забелязал, че Валтери рязко намалява. Решил, че сигурно е гума, защото "стана бяло или сиво там, където трябва да е черно". Хамилтън се приближил, видял, че точно това е станало, след което продължил към победата:

"Нямах време да бъда емоционален към него. Казах си, боже мой, сега аз водя, така че трябва да победя".

