Маркионе е "окуражен" от плановете на Ф1, но заплахата за напускане остава

Президентът на Ферари Серджо Маркионе подкрепя плановете на Либърти за промени по двигателите, но заплахата за напускане все още остава, докато не бъдат разрешени "икономическите въпроси". По време на уикенда Бахрейн новите собственици презентираха своите планове за бъдещето на спорта след изтичането на споразумението "Конкорд" през 2020. По отношение на двигателите се предвижда запазване на V6 хибридите, но без елемента MGU-H и със стандартизиране на някои части с цел намаляване на разходите.

Маркионе изрази подкрепа за идеите на Либърти: "Окуражен съм от промяната на отношението, което демонстрират Либърти, и идеите за бъдещето след 2021".

"Най-голямата индикация е признанието на факта, че регулациите за двигателите трябва да отразяват естеството на спорта. Не може да опростим твърде много разработването на двигатели само и само да вкараме още участници. Така че всички участници на масата сега биха могли да работят единно".

Президентът на Ферари, обаче, посочи, че има още много за обсъждане по икономическите теми. Либърти искат да въведат бюджетен таван от 150 милиона долара и да направят по-справедливо разпределението на приходите, за да се подобри конкурентната среда. Тото Волф от Мерцедес първи се обяви против тези планове, защото те оперират с много по-големи суми. На другия полюс е Клер Уилямс, която заяви, че подобни промени биха спасили отбора на Уилямс от финансов крах.

За момента Ферари получават най-голям дял от приходите във Формула 1 заради специални "исторически" плащания, бонуси от шампионата при конструкторите, както и резултатите на отбора.

"Мисля, че имаме добра основа за смислени разговори" каза Маркионе. "Надявам се да изгладим различията до края на тази година. Трябва да продължим да работим с Либърти и ФИА, за да постигнем равновесие. Ако не можем, както казах преди, просто ще си тръгнем" завърши президентът на Ферари.

