Тото Волф обяви срок за решение кой да бъде съотборник на Хамилтън през 2019

Както е известно, и двамата пилоти на Мерцедес са с изтичащи договори в края на 2018. Люис Хамилтън все още не е преподписал, но очакванията са това да се случи рано или късно и да няма изненади. Преди началото на сезона настроенията сочеха, че Валтери Ботас най-вероятно ще загуби мястото си в отбора. След първите четири състезания, обаче, финландецът показа напредък и като че ли обърна нещата в своя полза, поне на този етап. Хамилтън го похвали, че е "повече от заслужил" да бъде част от тима след състезанието в Баку.

По последните изявления на Тото Волф изглежда, че симпатиите към Валтери са се повишили. "Ние не гледаме за пилоти извън Мерцедес на този етап, защото преди всичко искаме да подкрепим двамата си настоящи състезатели".

Шефът на Мерцедес, обаче, отбеляза, че ще прави оценки по време на лятната пауза. "Дайте ни още няколко състезания, нека да започнем европейския тур, после да отидем в Канада, юли месец ще бъде доста напрегнато – след това ще имаме по-добра преценка".

Ако си щастлив с жена си, не гледаш другаде! Ние имаме две съпруги – или три (ако броят и Естебан Окон – бел. ред.) – така че не се озъртаме".

Ако все пак контрактът на Ботас не бъде подновен, тогава щастието може да се усмихне на Естебан Окон, който сега кара за Форс Индия, или пък състезателят от Формула 2 Джордж Ръсел да получи сензационно повишение.

"Такива да са ни проблемите" каза Волф.

