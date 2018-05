Пилотите на Ред Бул с последно предупреждение

Ако пилотите на Ред Бул се сблъскат още веднъж на пистата, австрийският тим ще въведе отборни заповеди, заплаши д-р Хелмут Марко. След като претърпяха безумно фиаско в Азербайджан, Макс Верстапен и Даниел Рикардо бяха сериозно мъмрени от ръководството. Отборът загуби твърде много точки от глупавата ситуация, при която след катастрофа отпаднаха и двата болида.

Кристиан Хорнер заяви, че ще оставят състезателите си да се състезават свободно и в бъдеще, освен ако не се наложат промени. Хелмут Марко беше по-строг в интервю за Шпорт билд: "При следваща катастрофа ще се наложи да въведем отборни заповеди, въпреки че сме напълно против това".

Марко коментира вината на Верстапен в Баку: "Караше на зиг-заг. Абсолютно безсмислено. Не се учи".

Въпреки това австриецът не съжалява, че са подписали дългосрочно споразумение с младия холандец. "Взели сме го заради неговата скорост и агресивност. Налага се да преживеем факта, че понякога изскачат искри".

Макс се сдоби с прякора "Крашстапен" (от англ. crash – катастрофа). Дано черната му серия спре в Испания следващия уикенд.

