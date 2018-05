Алонсо се надява опонентите му да изостанат в Барселона

Фернандо Алонсо смята, че Макларън могат да отбележат напредък спрямо противниците си този уикенд в Барселона. Испанецът се надява подобренията по болидите на опонентите да не сработят по план.

"В Барселона ще имаме нов аеро пакет, но сигурно 95% от падока също ще имат такъв" каза Алонсо след своя триумф на първото състезание от WEC сериите за 2018. Пилотът на Макларън е на мнение, че когато се правят подобрения, никой не може да е напълно сигурен какво ще се получи в крайна сметка и дали останалите ще се представят по-добре или по-зле.

"Може би дистанцията ще остане както си е или пък ще я скъсим… може и да се увеличи. Кой знае? Смятам, че зависи от нас да накараме аеро пакета да заработи според очакванията, и да се надяваме, че другите ще изостанат".

От началото на сезона във Ф1 Алонсо записа пето място в Мелбърн, последвано от четири последователни седми позиции. Съотборникът му Стофъл Вандоорн остана 8-ми в Баку, като преди това финишираше 14-и в първите три старта. Добрата форма на Фернандо му донесе и първа победа в Шестте часа на Спа с отбора на Тойота.

