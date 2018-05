Верстапен вижда Гран при на Испания като ключова точка за сезона

Макс Верстапен вярва, че Гран при на Испания този уикенд може да бъде определящ момент за него и за сезона на Ред Бул като цяло. Холандецът започна сезона с катастрофи с трима различни пилоти, в това число със съотборника си Даниел Рикардо в Баку. Първата победа на Макс във Ф1 беше преди две години именно на пистата "Каталуния" и сега той ще се стреми да навакса заради двете си отпадания от началото на 2018.

Надпреварата в Испания бележи старта на европейската част от сезона, а всички отбори се очаква да пристигнат с подобрения по болидите си. Ред Бул не правят изключение и се надяват с новите подобрения да настигнат Мерцедес и Ферари както при пилотите, така и при конструкторите. Със задълбочаването на борбата, Верстапен смята, че именно предстоящото състезание представлява ключова точка за годината.

"Ще имаме много ъпгрейди, надявам се всичките да бъдат положителни и да бъдем още по-близо до челото, но все пак всички ще носят нови части".

"Може да бъде определящ момент за целия сезон и ми е много интересно как ще се представи всеки. Вярвам, че нашата кола е много бърза, имаме нужда от още малко скорост, но се надявам, че ще я постигнем".

Verstappen: Spanish GP could be a "defining moment" of 2018 #Motorsport | https://t.co/Yo52Lpg7r0 pic.twitter.com/ktH8c5tX7U