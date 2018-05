Какво да очакваме от Гран при на Испания (видео)

Този уикенд предстои старта на европейската част от сезона във Ф1 за 2018. Гран при на Испания се провежда на пистата "Каталуния" от 1991 г. насам. Михаел Шумахер държи най-много победи – 6 на брой, а от сега действащите пилоти по две имат Кими Райконен, Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън. Себастиан Фетел е побеждавал само веднъж, а никога не е бил на полпозиция.

Пистата е добре позната на всички пилоти, тъй като всяка година тук се провеждат предсезонните тестове. По думите на Фетел – които можете да чуете във видеото – това състезание винаги се очаква с голям интерес, защото всички отбори се стараят да представят подобрения по болидите си. Пилотът на Ферари отбелязва също, че "Каталуния" има по малко от всичко – дълги прави за изпреварвания, както и бързи и бавни завои, които са предизвикателство за колите.

Пистата е дълга малко повече от 4 километра и половина, правят се 66 обиколки, а рекордът за най-бърза принадлежи на Кими Райконен през 2008 – 1:21,670. Пирели са избрали медиум, софт и суперсофт смеси.

Очаква се облачно време с температури около 20 градуса за целия уикенд. Квалификацията е в събота от 16:00, а състезанието започва в неделя от 16:10.

