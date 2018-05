Макларън ще представят нов "нос" в Барселона

Центърът на вниманието сред очакваните подобрения по болида на Макларън е насочен към радикален нов "нос". Това твърди немското издание Ауто Мотор, макар Фернандо Алонсо да предупреди, че не очаква "магическо решение".

"Барселона е възможност да опитаме някои нови неща и да видим в каква посока ще тръгнем до края на сезона" заяви испанецът.

Кореспондентът на Ауто Мотор твърди, че на "Каталуния" ще видим болида на Макларън с изцяло нов под, криле и други елементи. Най-радикална промяна се очаква в "носа" на колата, като според слуховете дизайнът бил впечатляващ. Възможно е отборът от Уокинг да се е отказал от изрязаната форма и да са преминали повече в посоката на Мерцедес.

