Ето как би изглеждало трасето за евентуално Ф1 състезание в Маями (видео)

Градският съвет в Маями, Флорида, се очаква да гласува ЗА проекта за състезание от Формула 1 по улиците на града. Ако вотът бъде положителен, кметът Емилио Гонзалес ще получи възможността да се договаря с Ф1. Ето какво казва един от членовете на съвета Кен Ръсел: "Град Маями е чудесен бранд, който според нас се свързва идеално с Формула 1. Смятаме, че феновете на спорта ще се радват да видят състезание тук".

Проектът за трасето е много интересен и необичаен, тъй като включва преминаване по моста към остров Додж. Подробности можете да видите във видеото:

Everything you need to know about the proposed Miami F1 Grand Prix for 2019 from a birds eye view! pic.twitter.com/Rv3DDCuHX8