Промените, улесняващи изпреварването, ще забавят колите с 1.5 секунди

Болидите от Формула 1 ще правят обиколки средно със секунда и половина по-бавно през 2019 като резултат от предвидените промени за улесняване на изпреварванията. Миналата седмица ФИА одобри корекции по колите за следващия сезон, сред които ново предно и задно крило. Това ще позволи следването от по-близка дистанция, но за сметка на това ще намали аеродинамичното представяне, и ще доведе до по-дълги времена за обиколка.

До решението за промените се е стигнало в процеса на цялостен анализ и изготвяне на регулации за периода след 2020 година. Николас Томбазис от ФИА описва стъпката за 2019 като "наполовина построена къща" и очаква значителните разлики да се появят след три години. Томбазис посочи, че работата продължава и има още много да се проучи и свърши.

"Регулациите за 2019 са част от уроците, които вече сме научили във Ф1. Те са по-лесни за прилагане, така че решихме да ги въведем още на този етап" поясни Томбазис.

