Валтери Ботас оглави първата свободна тренировка в Испания

Валтери Ботас оглави времената в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания. Въпреки че сесията беше използвана преди всичко за технически настройки заради новите части по болидите, пилотите на Мерцедес стартираха уикенда добре, като поставиха отбора си начело.

Ботас направи най-бързата си обиколка с гумите софт, за разлика от Хамилтън и Фетел, които постигнаха топ резултатите си със супер софт смесите. Четвърти след тях се нареди Макс Верстапен, на секунда зад времето на финландеца.

Кими Райконен записа пети резултат. На него му се наложи да почива по средата на тренировките, защото отборът реши, че пода на колата му трябва да бъде сменен.

Фернандо Алонсо се нареди шести, а съотборникът му Вандоорн отново остана по-назад – на девето място. Седми беше Даниел Рикардо, пред Ромен Грожан. Пиер Гасли с Торо Росо затвори топ 10.

Докато повечето пилоти се радваха на продуктивна сесия, Рикардо попадна на вятър и докосна бариерите на четвърти завой. Австралиецът имаше затруднения да намери сцепление на същите места, където на свой ред имаха проблеми Грожан и Хартли. За разлика от тях, обаче, пилотът на Ред Бул повреди колата си при контакта с бариерите и се наложи да прекрати след едва 11 направени обиколки. Това беше неприятна новина за отбора, тъй като по колата има много нови елементи.

Not the start to the #SpanishGP weekend Daniel Ricciardo was hoping for pic.twitter.com/F5FB4fL83n — Formula 1 (@F1) 11 май 2018 г.

Ботас и Фетел също имаха завъртания, пак поради вятър, който беше особено силен на завои 3, 9 и 13. Роберт Кубица, който пилотираше за Уилямс се завъртя по същите причини, докато Ланс Строл блокира в чакъла при пети завой.

The Mercedes pair lead the way in FP1 morning in Barcelona



As Kubica beats his teammate on his Grand Prix weekend return #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BsDVR0p12Q — Formula 1 (@F1) 11 май 2018 г.

