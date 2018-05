Хамилтън излезе начело в следобедната сесия на "Каталуния"

Отборът на Мерцедес продължи да оглавява класирането и във втората свободна тренировка на пистата "Каталуния", като следобеда Люис Хамилтън беше най-бърз. Шампионът беше над една десета по-бърз от втория Даниел Рикардо. Австралиецът нямаше сутрешните си проблеми и изпревари съотборника си Макс Верстапен, който остана на трета позиция. Себастиан Фетел зае четвърта позиция, а зад него се наредиха Валтери Ботас и Кими Райконен. Кими, обаче, получи повреда, изгуби мощност и се прибра в гаража.

Условията на пистата останаха непроменени от сутринта – слънчево време със силни изблици на вятър. Сесията започна зле за Ромен Грожан, който изгуби контрол, напусна пистата и предизвика виртуална кола на сигурността. Пилотът на Хаас все пак продължи тренировката малко по-късно.

Virtual Safety Car



GRO: "Oh fudge... I think I'm stuck in the gravel mate"



Grosjean is beached at Turn 7#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qJkKCkPqbU — Formula 1 (@F1) 11 май 2018 г.

В началната фаза пилотите записваха времена с гумите софт, след което започнаха да превключват към по-меките смеси супер софт. Температурите се покачиха, а в комбинация с новата настилка на "Каталуния" се стигна до проблеми с презавиване за двата Мерцедеса. Трудности и излизания от трасето имаха още Верстапен, Райконен, Фетел и Льоклер. Като цяло всички пилоти имаха затруднения да постигнат висока скорост с по-меките гуми. Така или иначе всички преминаха към състезателни симулации с пълен резервоар.

Райконен не успя да стигне до тази част на сесията, защото двигателят му издаде странни звуци и го принуди да намали. Инженерите му наредиха да изключи колата, но той успя да се прибере по инерция, използвайки наклона към питлейна.

More bad news for Raikkonen



Engine off, he rolls back to the pits after an power unit issue #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/i6u2pLoCP6 — Formula 1 (@F1) 11 май 2018 г.

Серхио Перес също се оттегли 15 минути преди изтичане на времето, защото му се откачи предно колело. Преди края на сесията Верстапен се завъртя на втори завой и предизвика жълти флагове.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК