Хамилтън отново най-бърз в последната тренировка, тежка катастрофа за Хартли

Люис Хамилтън и Валтери Ботас окупираха челото в последната свободна сесия преди квалификацията за Гран при на Испания. Тренировката приключи близо две минути по-рано заради тежка катастрофа на Брендън Хартли. Пилотът на Торо Росо изпусна контрола при девети завой и размаза болида в огражденията. Новозеландецът излезе невредим, но остави колата в тежко състояние.

Мерцедес водеха и в началото на сесията, когато все още използваха гумите софт. Двете Ферарита не успяха да ги настигнат дори със супер софт смесите, докато Даниел Рикардо се нареди пети с най-твърдите гуми за уикенда - медиум.

Фетел и Райконен смениха с чисто нови гуми суперсофт и успяха да изместят за кратко опонентите си от Мерцедес от челото. Само че щом Хамилтън и Ботас също преминаха към най-меките смеси, отново си върнаха лидерството. Рикардо също пробва най-бързите гуми, но не стигна по-нагоре от пета позиция.

Най-бърз от останалите беше Кевин Магнусен с Хаас на шесто място. За разлика от датчанина, неговият съотборник Грожан имаше проблеми с пилотирането и приключи с голямо излизане в чакъла при завой 2. Алонсо за пореден път беше доста по-бърз от Вандоорн и се нареди девети.

Макс Верстапен остана едва 12-и след като вероятна електрическа повреда го извади от тренировката.

