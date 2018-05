Фетел смята, че не е имал опция да остане с едно спиране в бокса

Себастиан Фетел заяви, че не е имал опция да остане на пистата и да се опита да завърши състезанието само с един стоп. Пилотът на Ферари се движеше втори, когато на пръв поглед без нужда влезе за смяна на гуми по време на виртуална кола на сигурността. Той, обаче, беше забавен в бокса и това му коства изоставане с две места.

"Нямаше вариант да остана" каза Фетел, който на практика се оказа единственият състезател след първите осем със стратегия с две спирания. "Гумите ни се изхабяваха по-бързо отколкото на останалите. Отстрани сигурно изглежда като грешка, но аз смятам, че беше правилно да вляза в бокса за смяна".

"Все пак смятам, че беше приличен уикенд, но ще трябва да проучим гумите по-добре. Същите смеси ще бъдат на разположение във Франция и след това в Англия, така че трябва да се подготвим по-добре".

Съотборникът на Фетел Кими Райконен отпадна рано в състезанието заради вероятен проблем с двигателя. След Гран при на Испания Скудерия изостава във временното класиране при конструкторите с 27 точки от лидерите Мерцедес.

LAP 42/66



Vettel pits under the VSC, but emerges behind Verstappen #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/eOCWyG3xSh