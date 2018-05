Верстапен се радва на късмета си

Макс Верстапен призна, че е извадил късмет да се качи на подиума след Гран при на Испания. Холандецът успя да финишира трети, въпреки че имаше контакт с Ланс Строл и повреди предното си крило. По време на виртуалната кола за сигурност Макс не прецени скоростта си и дистанцията зад Ланс Строл и при контакт със задните гуми на Уилямса от предното крило на Ред Була се отчупи парче.

Верстапен се изкачи до шеста позиция във временното класиране при пилотите с 33 точки, на 14 зад своя съотборник Даниел Рикардо.

"Колата работеше добре. Извадихме късмет с отпадането на Кими. Знаех, че Валтери е твърде далече напред, но въпреки това трябваше да натискам, защото Себастиан ме преследваше".

За разлика от холандеца, съотборникът му имаше трудности с управлението. Рикардо се завъртя след рестартирането на състезанието зад колата на сигурността и изпадна от топ 4.

"Колата беше трудна за каране. Имах скорост, но пък по-лесно ставаха грешки. Ако имах късмет, успявах да направя много бърза обиколка, но пък на следващата се пързалях. Монако трябва да бъде най-силната писта за нас като чиста скорост, но ще видим" завърши австралиецът.

Max Verstappen claimed his first podium of the season in Barcelona



Despite THIS tag with Lance Stroll as the VSC ended #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Q7rsWqMSVH