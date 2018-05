Мерцедес все пак се интересуват от Рикардо

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че тимът все пак се интересува от Рикардо. Наскоро Волф беше цитиран да казва "Ако си щастлив със съпругата си, не се оглеждаш за други жени". Тогава думите му бяха разтълкувани, че ако Хамилтън или Ботас бъде сменен, младите Естебан Окон и Джордж Ръсел са първи в редицата заместници.

Сега Волф уточнява пред Ауто Билд, че не е бил преведен коректно: "Имах предвид, че ние сме лоялни на първо място към нашите пилоти. Те са Люис, Валтери и младите ни надежди – те са с предимство".

"Но ако трябва да се оглеждаме за други, Даниел Рикардо определено е вариант".

Австралиецът има договор с Ред Бул, който изтича в края на сезона. Той неведнъж даде индикации, че иска да кара в отбор, който ще се бори за титлата през 2019. След изявлението на шефа на Мерцедес, става ясно, че вратите там не са затворени за Даниел. Но все пак има шанс сегашната двойка съотборници да се запази:

"Валтери залсужаваше победата в Баку и дори можеше да спечели последните две състезания. Има баланс между него и Люис в момента. Валтери има силни карти в момента" завърши Волф.

There might be a place at the Mercedes F1 team for Daniel Ricciardo after all https://t.co/8QclpiRDJz pic.twitter.com/zq1w8nIcd8