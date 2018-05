Верстапен най-бърз в първия двудневен тест на "Каталуния"

Макс Верстапен оглави времената след първия двудневен тест на пистата "Каталуния". Същевременно, Торо Росо имаха проблеми и наложила се смяна на двигателя Хонда.

Денят за Ред Бул беше много продуктивен, след като младият холандец направи 145 обиколки и записа топ време от 1:17.528 с гумите суперсофт. Пилотът на Рено Карлос Сайнц се нареди след Верстапен на едва 0.034 сек, докато третият Себастиан Фетел беше с една десета по-бавен.

Най-много обиколки направи Люис Хамилтън (151) и шесто време. Шампионът тества нови светлини за дъжд на своя Мерцедес. На пистата днес имаше общо петима британци – освен Хамилтън, обиколки въртяха Ландо Норис и Оливър Търви за Макларън, Джордж Ръсел за Форс Индия и Оливър Роуланд за Уилямс.

Шон Гелел направи 50 обиколки за Торо Росо, след което се наложи смяна на двигателя заради проблем с шасито.

Ето и времената след ден 1:

Here’s where we’re at after a full day of #F1Testing! pic.twitter.com/lH3tOs7O20