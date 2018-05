Фетел иска ФИА да се допитва реално до пилотите при взимането на решения

Себастиан Фетел за пореден път постави под въпрос начина на взимане на решения от страна на ФИА, като настоя да се дава на пилотите реално участие в обсъжданията. По време на Гран при на Испания четирикратният шампион беше критичен към новите мерки, които се обсъждат за 2019, и които се очаква да доведат до повече изпреварвания.

Себ нарече предложенията "комични", а Хамилтън го подкрепи, тъй като той също иска мнението на пилотите да бъде взимано по-сериозно под внимание. Според Фетел в момента ФИА се консултира със състезателите "колкото да отбие номера".

"Донякъде е добре, че ние не определяме правилата, защото това не ни е работа, но все пак разбираме достатъчно. Все пак ние караме колите и ако някой иска да ги обсъжда, смятам че ние сме интересен източник на информация".

"Реално не са ни питали. По-скоро е проформа. Има голяма разлика от това да те попитат, до това да те чуят".

Фетел изрази мнение, че едва ли има пилот, който би подкрепил колите да станат по-бавни. Според новите предложения се очаква средното време за обиколка през 2019 да се увеличи със секунда и половина.

"Смятам, че има и други промени по аеродинамиката, които да помогнат на изпреварването, без да се убива скорост" завърши той.

