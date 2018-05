Либърти Медиа с идея да преасфалтират всички писти

Собствениците на Формула Либърти Медиа предлагат радикално решение, което да направи състезанията още по-интересни. Идеята е да се смени покритието на всички писти с такова, което да износва по-бързо гумите.

Въпреки че тази година започна леко тромаво с леко скучни състезания, екшънът бързо се увеличи. Имаше трима различни победители, неочаквано присъствие на подиума, както и зрелищни обрати. Въпреки това, настоящият световен шампион Люис Хамилтън пак води в класирането с 17 точки пред Себастиан Фетел, а следващата надпревара е в Монако, където по традиция има малко изпреварвания. В тази връзка Рос Браун предлага радикални идеи.

Предложението за преасфалтиране идва доста скоро след обявените промени в регламента за 2019 относно аеродинамиката, които не бяха посрещнати особено единодушно. Мнозина си припомниха коментара на Бърни Екълстън, че трябва да се внимава промените да не започнат да влияят на състезанията по твърде изкуствен начин.

От друга страна, ако собствениците на пистите бъдат принудени да сменят настилката по-рано от предвиденото, много от тях биха възроптали, тъй като това са около 3 млн. евро извънредни разходи.

Пистата в Барселона беше реновирана тази година и болидите от Ф1 понесоха обновената настилка, но тя се оказа твърде тежка за сериите Мото Джи Пи. С други думи, ако се правят промени заради Формула 1, много от домакините може да загубят други състезания и така да влязат във финансови затруднения.

Wonder what the Formula One Promoters Association (or insurers...) are going to say about this: "You need the right kind of surface on tracks so there is tyre degradation so that there are enough tyre changes to make it an interesting story"https://t.co/BsauEHElLW