Рикардо и Верстапен се състезаваха с каравани преди Монако (видео)

Даниел Рикардо и Макс Верстапен доказаха за пореден път, че са двама от най-равностойните съотборници във Формула 1… или поне когато се отнася до потрошаване на каравани.

Двамата пилоти на Ред Бул участваха в надпревара с каравани, организирана от Астън Мартин на пистата край холандския град Зандвоорт. Както можете да се досетите, караваните нямаха голям шанс да останат цели.

"Направихме една обиколка, за да помахаме на публиката, като добри хора" разказа Рикардо. "И после на втората обиколка… ги потрошихме".

These happy campers aren't holding up any traffic... #RaceDagen pic.twitter.com/1HSO4hFNyF