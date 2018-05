Според Рено Ред Бул никога няма да се научат на лоялност

Ред Бул и Рено изглежда вървят към раздяла или поне така изглеждат нещата отстрани. Отборът на енергийната напитка не спира да критикува двигателите на френската компания и може би ще се насочи към Хонда за 2019.

Поставеният от Рено краен срок за вземане на решението наближава, а шефът Сирил Абитбул сякаш се е примирил с евентуалната раздяла.

"За Ред Бул да критикува доставчика си на двигатели не е нищо ново" заяви Абитбул. "Ние работим с тях от 12 години, спечелили сме осем шампионата, но въпреки това те продължават да критикуват Рено. Свикнали сме".

"Те никога няма да се поучат и никога няма да бъдат в състояние да проумеят нуждата от лоялност и обвързване с доставчика си".

Французинът дори каза, че когато Рено се завърнали към Ф1, те предложили съвместен отбор на Ред Бул, но получили отказ.

"Ние си купихме отбор, защото възможността за интеграция не им допадаше".

"Имат капацитета да печелят състезания тази година, вече го постигнаха в Шанхай, и можеха да го постигнат и в Баку, ако пилотите им не бяха се ударили един друг".

Абитбул отхвърли твърдението на Ред Бул, че двигателят ги бави. Той заяви, че ако се разделят, Рено ще продължи само с Макларън като клиенти.

"Това е чудесна възможност да видим докъде можем да стигнем до 2020. Ще видим какво ще се случи тогава" завърши босът на Рено.

Renault calls out Red Bull's lack of loyalty and commitment https://t.co/nF7BBoPAsl