Ф1 в Монако: едно специално състезание

Формула 1 пристига в Монте Карло този уикенд за шестия кръг от тазгодишното първенство – емблематичната надпревара Гран при на Монако. Това ще бъде 65-ото Ф1 състезание на пистата, която почти не се е променила от създаването си. Близостта на бариерите и трибуните прави така, че колите да изглеждат невероятно бързи, но истината е, че тук е най-бавното трасе. Дистанцията е с 40 км по-къса, за да може направените обиколки да влязат във времевото ограничение.

Сложното естество на пистата в Монако изисква отборите да търсят възможно най-висока степен на притискане, а кормилните стойки трябва да се адаптират към завиването по легендарния завой "Фибата". Друг обичаен проблем е охлаждането. Заради липсата на достатъчно възможности за изпреварване, колите обикновено формират колони, в които всеки следващ болид е изложен на струя горещ въздух.

Пирели ще направят премиера на новите най-меки смеси – хиперсофт, отбелязани с розов кант. Тази година гумите софт, супер софт и ултра софт показаха доста сходно представяне, но специалистите са на мнение, че с хипер софт ще има по-голяма разлика.

Айртон Сена е пилотът с най-много победи в Монако – шест на брой. От сега действащите пилоти по две имат Фернандо Алонсо, Люис Хамилтън и Себастиан Фетел. Всеки от тях има по една победа с различен отбор.

Тай-успешният тим тук е Макларън с 15 победи. През 2016 Мерцедес отбелязаха юбилейната си 50-а победа във Ф1 именно тук с Люис Хамилтън. През същия този уикенд Даниел Рикардо започна от единствения си засега полпозишън в кариерата.

