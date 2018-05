Даниел Рикардо подобри времето от миналогодишния полпозишън в Монако в първата свободна тренировка по улиците на княжеството. Австралиецът беше по-бърз с половин секунда от рекордното време, записано от Кими Райконен, който стартира пръв през 2017.

Ред Бул очаквано имаха най-високо представяне, като двете им коли оглавиха таблицата с времената. Макс Верстапен, обаче, си навлече разследване от стюардите, тъй като напусна пистата при Сен Дево, а при завръщането си създаде опасност за връхлитащото Ферари на Райконен. Кими избегна инцидента като зави по посока на питлейна.

"Колата работи много добре тази сутрин, но все пак, това е първа тренировка" каза шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер. "Имаме много конкурентно способно шаси, а тук правите са по-къси, така че това ни пасва".

Люис Хамилтън беше трети с Мерцедес и остана единственият пилот от лидерите, който е на по-малко от девет десети зад Ред Бул. Съотборникът му Валтери Ботас имаше трудности да постигне добро темпо и остана седми. Мерцедесите бяха разделени от двете Ферарита и от Карлос Сайнц с Рено. За Скудерия Себастиан Фетел беше по-бърз от своя съотборник Райконен.

Топ 10 затвориха Серхио Перес с Форс Индия, следван от Ромен Грожан с Хаас и Сергей Сироткин с Уилямс.

За Макларън сутринта беше доста тежка, тъй като те – заедно с Хаас – имаха механични проблеми. Фернандо Алонсо получи повреда в спирачките след само 5 обиколки и прекара доста време в бокса, след което се върна късно на пистата за още 10 тура, но остана 17-и, а Вандоорн се нареди на 15-о място.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА В МОНАКО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

