Даниел Рикардо и Макс Верстапен увеличиха темпото и останаха недостижими и във втората свободна сесия преди Гран при на Монако. Двамата пилоти на Ред Бул на няколко пъти подобриха рекордното време, като австралиецът в крайна сметка закова часовниците на 1:11.841. Зад тях на половин секунда изоставане се нареди Фетел, който успя да измести Хамилтън от третото, което шампионът завоюва на сутрешната сесия.

Сесията имаше прекъсване от 15 минути, тъй като капак на шахта се отвори при подхода към Мирабо. Като цяло се мина без инциденти с пилоти.

Кими Райконен и Валтери Ботас се наредиха съответно на пето и шесто място. Топ 10 запълниха останалите болиди, задвижвани от двигатели Рено – двата Макларъна на 8 и 9 позиция, заобиколени от заводския тим на френската компания. Алонсо нямаше проблемите от сутринта и значително подобри темпото си, но съотборникът му беше по-бърз от него – нещо, което рядко се случваше досега.

Торо Росо също показаха скорост, като Брендън Хартли, който се е състезавал тук с Формула Рено, беше по-бърз от колегата си Пиер Гасли и даде 11-то време.

Извън тренировката, Ферари са под разследване от ФИА заради подозрения в непозволена употреба на хибридната система. Говори се, обаче, че съмненията са неоснователни и няма никакви доказателства за нередности от страна на Скудерия.

