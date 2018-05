Тазседмичната Гран При на Монако е едва шестото състезание от сезон 2018 във Формула 1, но нещата стават доста сериозни за голяма част от пилотите щом стане дума за двигатели. От началото на настоящия сезон всеки пилот има право на по три смени на всеки от шестте елемента, които изграждат задвижващата единица на болидите. Четвърта смяна на който и да било компонент ще означава наказание на стартовата решетка.Средно аритметично всеки елемент трябва да издържа по седем състезания преди да бъде заменен. Това означава, че пилотите все още не трябва да са извършвали никакви промени. На практика обаче това далеч не е така и до края на сезона стартовата подредба няма да има много общо с постигнатото в квалификацията.

В най-лоша позиция в момента се намира Брендън Хартли с Торо Росо. Той вече смени три турбокомпресора и три MGU-H модула. Победителят от "24-те часа на Льо Mан" използва вече два двигателя с вътрешно горене и два MGU-K модула. Фаворитът за победа този уикенд – пилотът на Ред Бул Даниел Рикардо - е в почти същата незадоволителна позиция, използвайки по два от всичките шест елемента.

В тази негативна класация трети е Кевин Магнусен от Хаас. Той и неговият съотборник Ромен Грожан ще стартират на уличното трасе в Княжеството с нови двигатели, турбокомпресори и MGU-H модули. Това означава, че Магнусен също вече използва по два от всички компоненти с изключение на MGU-K. Вторият клиентски отбор на Ферари след Хаас – Заубер също сменя за първи път двигателя от началото на сезона и се нарежда зад Хаас, следван от пилота на Скудерия Кими Райконен и Пиер Гасли от Торо Росо.

Haas and Sauber make the first engine changes of their #F1 campaigns in Monaco, a race before the likely introduction of a new Ferrari engine spec:https://t.co/2eUEczbbCN