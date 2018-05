Даниел Рикардо постигна очаквана, но все пак силно впечатляваща победа в квалификацията преди Гран при на Монако. Австралиецът за пореден път записа рекордна обиколка от 1:10.810 мин. и остана единствен под границата от минута и единайсет секунди. Единственият му реален конкурент за полпозишън беше неговият съотборник Макс Верстапен, който обаче не можа да вземе участие. След като се удари в стените по време на третата свободна тренировка, механиците не успяха да възстановят болида му навреме, тъй като се налагаше смяна на скоростната кутия. Така утре младият холандец ще стартира последен.

Vettel did a disappearing act after Q3...



DC: "Nobody knew where he disappeared to."



Steve: "He didn’t realise he was supposed to park at the front so went back to the garage."



What a silly billy! We even had DC ready to talk to him as well...