Люис Хамилтън запази лидерството във временното класиране при пилотите, но преднината му пред втория Себастиан Фетел намаля до 14 точки. Повредата в болида на Даниел Рикардо повлия на темпото на всички останали пилоти и съответно принуди конкурентите му да изкарат състезанието само с едно спиране, за да запазят позициите си. Хамилтън влезе най-рано за смяна и съответно пръв започна да се оплаква от гумите си. На практика той нямаше избор освен да ги пази и да закара болида до финала без да има шансове да атакува второто място, заето от Фетел.

"Големи поздравления за Ред Бул и за Даниел, свършиха страхотна работа този уикенд и бяха най-бързи през цялото време" каза Хамилтън.

"Щеше да е по-добре да сме втори. Направих всичко, което можах. Май беше най-безинтересното състезание до момента".

