Макс Верстапен финишира на девета позиция в Гран при на Монако, след като стартира последен. Той не успя да участва в квалификацията в събота, тъй като в края на последната свободна тренировка катастрофира и механиците не успяха да оправят болида му навреме. Според холандеца в състезанието е постигнал възможния максимум.

"Мисля, че максимизирахме резултата. Към края се беше образувало влакче от четвърто до девето място. Не смятам, че можеше да се направи повече от това".

"Забавлявах се доста. Още на старта от последен наваксах две позиции, което беше добре".

На въпрос дали е дал всичко от себе си в атака, пилотът на Ред Бул отговори, че по-скоро е гледал да внимава, защото не може да си позволи отново грешка.

"Днес се стремях да не рискувам много, за да не катастрофирам. Вече нямам право на това. Действах в определени граници. Усещах, че дори да предприема по-голям риск, пак няма да успея да изпреваря".

Холандецът разбра за проблемите на Рикардо чак след края на състезанието, и похвали своя съотборник.

"Даниел е страхотен пилот и днес свърши чудесна работа".

