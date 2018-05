Фернандо Алонсо определи състезанието в Монако като "най-скучното изобщо във Ф1". Водещите шест коли запазиха реда си до финала, а испанецът вероятно също щеше да остане на седма позиция – от която стартира – ако проблем със скоростната кутия не го беше извадил от надпреварата.

Пилотът на Макларън миналата година пропусна кръга в княжеството, за да се състезава в Индианаполис 500, но този сезон нямаше същата възможност да си спести участието.

"Вероятно най-отегчителното състезание във Формула 1 изобщо" каза Фернандо. "В Монако с такива широки коли, без коли на сигурността, без жълти флагове – нищо… Според мен трябва да възстановят част от парите на феновете, които са дали за билет".

"Това си е Монако, знаем го много добре. Ако нищо не се случи, както тръгнем, така и завършваме". Двукратният световен шампион също така отбеляза, че отпадането му е болезнено за отбора, защото сега Рено дръпнаха напред в класирането при конструкторите.

"Първо изгубих мощност, а после блокирах само на пета предавка".

"Смятам, че Канада ще бъде голямо предизвикателство. Трудна писта с дълги прави. Липсата ни на скорост идва като наказание там. Ще бъде добър тест за нас".

