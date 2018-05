Интересът към Даниел Рикардо, както и цената му, силно се повиши след впечатляващата му победа в Гран при на Монако. Австралиецът доминираше през целия уикенд и не позволи дори техническите проблеми да му отнемат първото място в княжеството.

Пилотът на Ред Бул се изкачи на трета позиция във временното класиране, като изпревари Валетри Ботас и сега е на 38 точки зад лидера Хамилтън. Даниел вече е споделял, че има желание да стане съотборник на Люис в Мерцедес, но според шампиона това няма да се случи.

"Смятам, че бъдещето му е в Ред Бул" каза британецът. "Той е един от топ пилотите, така че със сигурност пред него ще има опции. Даниел би се съгласил само на Ферари или Мерцедес".

"Да дойде тук при нас, обаче, е малко вероятно, така че според мен няма да стане".

"Предполагам, че Кими ще иска да продължи. Тази година той кара наистина добре, възрастта не му личи, и затова ще остане още във Ф1".

Преди началото на сезона Ред Бул се насочиха към това да изградят отбора около Макс Верстапен и го обвързаха с дългогодишен договор. Реалността, поне засега, се оказа друга, защото Рикардо е в много по-добра форма, докато младият холандец предизвика проблеми в почти всичките стартове през 2018.

"В момента Даниел е лидерът в този тим" заяви Хамилтън. "Казах му, че върши много стабилна работа. Доколкото съм чувал, съотборникът му получава повече пари, но Даниел е доста по-постоянен в представянето си".

"Важно е да се чувстваш оценен. Той трябва да стисне зъби и да продължава да прави това, което прави сега".

Рикардо се пошегува, че ако Хамилтън се откаже след края на годината, може да му стане мениджър:

If @DanielRicciardo needs a new manager, @LewisHamilton is first in the queue #MonacoGP pic.twitter.com/XAIghiwjXU