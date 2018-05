Нико Розберг бързо губи вяра в Макс Верстапен, особено след катастрофата му в третата свободна тренировка преди Гранд при на Монако. За младата холандска надежда това беше пети такъв инцидент за шест кръга от началото на сезона.

Докато Даниел Рикардо спечели полпозишън и го превърна в победа в Монте Карло, Верстапен започна надпреварата от последна позиция, тъй като направената от него катастрофа предния ден го лиши от възможността да участва в квалификацията. Инцидентът беше повторение на случилото се с него през 2016, както и пети пореден за 2018. Това остави разочарование у редица негови почитатели, в това число и Нико Розберг.

"Той беше по-бърз от Рикардо и след това катастрофира в най-глупавия момент" заяви световният шампион за 2016 пред RTL.

"Имаше почти същия инцидент преди 2 години. Чудя се дали Макс не е прекалено самоуверен и това да го кара да рискува твърде много. Ако това е така, то във Ф1 няма друга писта като Монако, която така да те захапва по задника".

"Той изглежда нищо не научава. Това вече му е пета катастрофа за сезона, а му е четвърта година във Формула 1. Вече не може да се каже, че му липсва опит. Много мрачен момент да него".

"Сега всичко е срещу него, но аз вече нямам големи надежди".

Ouch...



