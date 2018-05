Директорът на Формула 1 Рос Браун заяви, че е наивно публиката да очаква дуели и изпреварвания в Монако. Според него, със своя уникален блясък и атмосфера, състезанието в Монако не трябва да бъде съдено по същите критерии като останалите надпревари. Изявлението идва след като миналия кръг беше критикуван от пилоти и фенове като скучна процесия.

Люис Хамилтън коментира, че "би заспал на дивана", ако беше пред телевизора, а Фернандо Алонсо използва израза "екстремно отегчително".

Рос Браун, обаче, обясни, че състезанието в Монако придава различен вкус на Формула 1 и би трябвало да се разглежда като нещо напълно различно.

"Чух и четох много мнения от пилоти и фенове, че състезанието е било скучно. Вярно е, че не е изпълнено с екшън, още повече най-важното се оказаха гумите".

"Все пак е наивно да очакваме дуели и изпреварвания в Монако! Трябва да гледаме по друг начин на тази надпревара. Атмосферата в падока и в града е уникална, също както блясъка, който обгръща цялото събитие".

Въпреки това, Браун заяви, че Либърти Медиа се вслушва в гласа на състезателите и работи с шефовете на пистите, за да подобри спорта.

"Една от целите ни е да работим заедно с промоутърите и акционерите, така че да имаме увереност, че новите писти предлагат повече възможности за изпреварвания, а старите трасета се подобряват".

You'd be forgiven for thinking the #MonacoGP was boring, but Ross Brawn thinks it's par for the course



Thoughtshttps://t.co/G4qX7EMG2i