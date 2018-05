Въпреки че Даниел Рикардо има равен брой победи за сезона с Люис Хамилтън и Себастиан Фетел, той самият не вярва, че има шансове да се бори за титлата. Пилотът на Ред Бул отбеляза миналия уикенд в Монако своя втори триумф за 2018. Сега той е трети във временното класиране с 72 точки, 24 зад Фетел и 38 зад лидера Хамилтън. Успехът на австралиеца повдигна въпроса дали той влиза в борбата за крайна победа в световното първенство.

"Струва ми се, че това е нормален въпрос след победа" каза Даниел. "Люис има доста добър аванс пред мен, така че той е извън заплаха. Не е невъзможно, но не смятам, че сега мога да си поставя такава цел. Дори и да си я поставя, аз няма да си променя начина на каране или как да атакувам".

"В Монреал ще бъде интересно. Ще се опитаме да запишем още някой друг подиум, но ще трябва да се докажем поне още на една писта преди лятната пауза и да запишем победа. Тогава може би бихме имали някакви шансове".

Докато Рикардо има своите съмнения, Хамилтън смята, че Ред Бул са вече в борбата за титлата.

"Доколкото мога да преценя, борбата е между три отбора. Определено".

"Ферари все още са най-силните, колата им беше много бърза в Монако, а и се представяше силно в целия сезон досега. Те допуснаха някои грешки и ние се възползвахме. Все пак си мисля, че засега те вършат най-добрата работа".

"Ред Бул ще получат ъпгрейд на двигателя Рено за следващото състезание в Канада, така че ще видим как ще се разпределят силите тогава. В Монако не беше интересно, но се надявам, че в Монерал феновете ще могат да видят тройна битка".

