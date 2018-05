Активното окачване, което беше забранено преди 25 години във Формула 1, може да се завърне през 2021 като част от задължителните елементи, които отборите трябва да използват. Либърти Медиа са отправили предложение за "предписани части" на среща с отборите и ФИА по време на състезателния уикенд в Монако.

"Предписаните части" са стандартизирани компоненти, които всички отбори трябва да използват, и които се произвеждат от одобрен доставчик. Пример за такива елементи са ореолът и датчиците за впръскване на гориво. Ф1 обмисля да разшири списъка за 2021, за да намали разходите. Идеята е да се уеднаквят части от болида, които не са много свързани с производителността. Сред тя са части от скоростите, диференциали, спирачки, окачване и др.

ФИА забрани активното окачване в края на 1993, за да намали разходите и да свали скоростта в завоите. В последните години, обаче, редица шефове на отбори отправиха предложения технологията да бъде върната обратно. След забраната тимовете започнаха да разработват все по-сложни варианти на пасивно окачване, което в крайна сметка се оказва скъпо начинание. От тази гледна точка, парадоксално сега по-евтино ще се окаже да се върне активното окачване, при това стандартизирано.

Докато ФИА си поставя за цел да приключи обсъждането на регулациите за двигателя за 2021 до края на следващия месец, дискусиите за други зони на техническите правила се очаква да продължат и през сезон 2019.

