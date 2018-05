Индийският бизнесмен Виджей Маля е подал оставка като директор на Форс Индия. Очаква се той да предаде на сина си поста на председател на борда на директорите, но да остане надзорник на отбора от Ф1. Маля заяви пред Аутоспорт, че иска да се концентрира върху собствените си правни проблеми, и че не желае те да се отразят на тима.

Синът на бизнесмена 31 годишният Сидарт вече е работил в семейния бизнес, въпреки че в родината си е известен повече като актьор и медийна звезда. "Ще продължа като надзорник на отбора" уточни бащата. "Няма никакъв натиск върху мен да напусна, просто смятам, че е време синът ми да ме замести."

Маля отрече твърденията, че отборът е близо до продажба. Според слуховете, Форс Индия трябва да се продаде на известния английски бизнесмен Уилям Стори, който е собственик на компанията за енергийни напитки Рич Енърджи. Сумата била неизвестна.

"Непрекъснато вървят слухове, а хората си говорят" заяви Маля. "Не се разхождаме напред-назад с табела "За продан". Не забравяйте, че сме трима акционери, така че ако има сериозна оферта, трябва заедно да я разгледаме".

Бизнесменът също така отрече слуховете, че Мерцедес иска да затвърди партньорството си с Форс Индия, като ги превърне в свой "Б-отбор". "Не сме говорили с Мерцедес, никой не е идвал при мен нито официално, нито неофициално".

"В момента сме се съсредоточили да извлечем най-доброто от колата. Този сезон все още не сме имали късмета да завършим и с двете коли в зоната на точките. Това е непосредствената ни цел. Постоянно еволюираме по отношение на конкурентноспособност, продължаваме да се развиваме, така че се надявам на добри резултати с напредване на сезона".

