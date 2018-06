Бившият пилот от Ф1 Дейвид Култард е на мнение, че Люис Хамилтън ще напусне спорта след 2020, за да се отдаде на музикална кариера. Четирикратният световен шампион би трябвало всеки момент да подпише за още две години с Мерцедес. След като това се случи, договорът му ще изтече точно когато изтича и старото споразумение "Конкорд". След 2 години Люис ще бъде на 35 и може би ще помисли за оттегляне, вместо да се адаптира към неизвестната нова ера във Формула 1, която ще започне през 2021.

Не е тайна, че Хамилтън се занимава с R’n’B музика в свободното си време, а в интернет могат да се намерят негови песни. Култард заяви в интервю за Радио БиБиСи 2, че шампионът се замисля сериозно за музикална кариера.

"Мисля, че след 2020 е много вероятно той да пусне първия си музикален албум, върху който вече работи".

Ако Хамилтън наистина се оттегли след две години, Култард смята, че шампионът от GP3 Джордж Ръсел може да заеме неговото място.

"Той е резервен пилот за Мерцедес и не е популярен. Но със сигурност има умения, талант и потенциал".

