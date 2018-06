Формула 1 обмисля въвеждането на по-големи гуми като част от следващата вълна на промени през 2021. Новите 18 инчови гуми може да заменят сегашния размер от 13 инча още през 2020. Договорът на единствения доставчик във Ф1 Пирели изтича през 2019, а италианската компания вече е заявявала одобрение на идеята.

"Ние сме отворени за идеята" заяви Марко Тронкети Провера от Пирели. "За нас технологията е на първо място. Доволни сме от 13 инчовите, ще сме доволни и от 18 инчовите. Гумите се виждат добре, колкото по-големи са, толкова по-хубаво за нас. Технологичните предизвикателства са различни – има редица проблеми с аеродинамиката, с окачването и т. н. Когато отборите са готови и ние ще сме готови".

По-големите гуми имат своите предимства, но те са по-малко устойчиви от сегашните, а и ограничават видимостта на пилота при влизане в завой.

Ако идеята не се приеме, Ф1 обсъжда и друг вариант – да се завърне концепцията с по-малки предни и по-големи задни колела. Това би означавало по-малко турболенция и олекотяване.

