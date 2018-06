Трета DRS зона ще бъде въведена за състезанието в Канада тази неделя, за да се създадат повече условия за изпреварване. Пистата Жил Вилньов в Монреал е домакин на Ф1 още от 1978, когато самият Вилньов записа победа за радост на домашната публика.

Трасето е преименувано през 1982 след като пилотът загива по време на квалификация за Гран при на Белгия и оттогава е претърпявало няколко модификации. Сегашната конфигурация се използва от 2002 насам и обикновено предоставя някои от най-драматичните състезания в календара. Въпреки това ФИА иска да увеличи екшъна като добави трета DRS зона.

Чарли Уайтинг заяви, че намерението е да се направят подобрения по всички писти, където това е възможно. "Просто искаме да предложим нещо различно. Искаме да вдигнем ефективността навсякъде, където условията го позволяват".

Уличната писта в Монреал има вече две DRS зони – първата на старт-финалната права, а втората е на дългата дългата права, която води към финалния шикан. Новата зона е между завои 7 и 8 – точно преди прословутата фиба.

